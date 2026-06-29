Luis Carranza sería el elegido por virtual presidenta electa Keiko Fujimori para ser ministro de Economía y Finanzas del primer gabinete de su gobierno, a instalarse el próximo 28 de julio, y se le encargará impulsar el Plan de Gobierno “Perú con orden” 2026-2031.

Al 99.990 % de actas contabilizadas, Fujimori tenía el 50.134 % de votos y Sánchez el 49.866 %, con 49,312 votos de ventaja. Y es segura presidenta electa.

El economista Luis Carranza, formado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, recordado como ministro de Economía y Finanzas del segundo gobierno de Alan García, es visto como clave para tender puentes en el Congreso.

Viene shock

Y es que el plan económico fujimorista, que incluye un “shock desregulatorio” (procedimientos administrativos más ágiles), requiere leyes del Congreso y la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo para aprobar tal reforma y otras destinadas a impulsar las inversiones privadas y estatales, simplificar el funcionamiento del Estado y destrabar obras públicas paralizadas.

Gracia

Para ello, además de un gabinete técnico que por voz de Fujimori tendría figuras independientes, sería positiva una “tregua”.

Al respecto, el excongresista Víctor García Belaunde planteó que la oposición otorgue un período de gracia de 180 días al gobierno Fujimori. Durante tal plazo, dijo en Canal B, el Congreso debería solo observar el desempeño del Ejecutivo.

Tras los primeros seis meses de gobierno, dijo, el Congreso ejercería una labor de fiscalización y exigiría al Ejecutivo el cumplimiento de sus promesas electorales.