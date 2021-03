Un hecho bochornoso se registró en la audiencia para evaluar el pedido de 18 meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra, cuando la jueza le solicitó al fiscal Germán Juárez Atoche que evite usar adjetivos contra el expresidente, luego que este le dijera “mentiroso” en varias oportunidades.

El representante del Ministerio Público hizo énfasis en que el actual candidato al Congreso ha mencionado “hechos que no se ajustan a la realidad” para evadir su responsabilidad, cuando estaba comentando sobre la actitud del investigado como parte de un supuesto “peligro procesal” para sustentar su solicitud de prisión preventiva.

“Si bien es cierto el derecho del imputado es el de defenderse, pero no el hecho de mentir y ese hecho, dentro de un estado de derecho, no puede ser aceptado porque la población, sociedad y el país entero tiene derecho a la verdad”, dijo el fiscal.

Germán Juárez Atoche mencionó, como ejemplo, la explicación que brindó Vizcarra Cornejo sobre la adjudicación de las obras Lomas de Ilo y Hospital Regional, señalando que fue otra entidad la que dio la buena pro y no el gobierno regional.

“Lo que hace Unops (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos) es recomendar la mejor propuesta para que recién la entidad contratante pueda adjudicarlo con la suscripción del contrato”, aseguró el fiscal.

A esto sumó las versiones de Vizcarra sobre el hecho de que no es amigo del exministro José Manuel Hernández y que el viaje que fue financiado por la empresa Obrainsa para traer a funcionarios de Bolivia a Moquegua fue “en favor de la región”.

“Refiere que José Manuel Hernández no es amigo, justamente para quitarle credibilidad a su testimonio. Sin embargo, de los mensajes de WhatsApp que han sido acompañados se tratan de amigos. Fotos de la familia, lo ha invitado a su casa de campo. Negar eso, señora jueza, ya prácticamente lo hace quedar al señor Martín Vizcarra como un mentiroso”, indicó.

Esto es lo que ocasionó la respuesta del abogado del exmandatario, Fernando Ugaz, quien pidió a la magistrada María de los Ángeles Álvarez que no permita el uso de adjetivos.

“Si pudiera exhortar al fiscal de no usar adjetivos. Si la fiscalía no tiene argumentos, que pase a otro tema, pero no puede dar adjetivos a sujetos procesales, la fiscalía debe ser respetuosa”, reclamó.

La jueza le dio la razón al abogado y pidió que se evite el uso de adjetivos y que Germán Juárez proceda a actuar de manera respetuosa.

“Le doy la razón. Por favor, Ministerio Público, vamos a evitar las adjetivaciones que obviamente no son saludables para el desarrollo de esta audiencia. Estamos comprendiendo el punto al que quiere llegar, ya son innecesarios”, manifestó la magistrada Álvarez Camacho.

Luego de eso, vino un breve intercambio entre Juárez Atoche y la jueza, ya que el primero dijo que buscaría sinónimos a la palabra mentiroso para seguir su argumentación. “Argumentos le sobran a la fiscalía, señora juez [...] No voy a utilizar la palabra mentiroso, buscaré un sinónimo adecuado, de repente”, dijo Juárez. “Señor fiscal, por favor, nos conducimos correctamente”, aseveró la jueza.

Pocos minutos luego de este incidente, Germán Juárez Atoche terminó su participación para sustentar que había peligro de fuga y peligro procesal por parte de Martín Vizcarra para evadir la justicia, por lo que se debía dictar prisión preventiva en su contra.