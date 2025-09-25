Al solicitar 29 años de prisión para Susana Villarán, el fiscal José Domingo Pérez aseguró ayer que ella recibió 11 millones de dólares para sus campañas políticas a cambio de contraprestaciones a sus “aportantes”, las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS.

Confirmado que recibió el dinero, para la Fiscalía se confirma que Susana Villarán recibió ese dinero como coima porque luego favoreció con contratos a los “aportantes” a su campaña.

Susana Villarán sostiene que no cobro coimas, sino que recibió aportes de campaña.

Acusación

En su alegato de acusación, el fiscal refirió que Odebrecht habría entregado 3 millones de dólares a Susana Villarán a cambio de la concesión y el cobro de peajes de Rutas de Lima, que incluye las carreteras Panamericana Norte y Sur.

Ese dinero se repartió en razón de 2 millones de dólares a la campaña de “No a la revocatoria” y 1 millón de dólares distribuidos por el fallecido José Castro entre miembros de la red criminal liderada por Susana Villarán.

Adenda

OAS entregó dinero a cambio de una adenda para ampliar diez años la concesión de la Vía Expresa Línea Amarilla y la Vía Parque Rímac con el cobro de peajes.

Pérez acotó que Jorge Barata -ex hombre fuerte de Odebrecht- declararía en la audiencia por presuntos aportes a Susana Villarán.

Defensa

Por su parte, la exalcaldesa de Lima juró que está siendo juzgada por no haber gobernado “a favor de los poderosos” y sindicó al fallecido exalcalde Luis Castañeda Lossio de haber sido quien “entregó los peajes”.

“Vamos a desbaratar uno por uno los cargos”, advirtió Susana Villarán a su salida de la audiencia.

Aportes

Susana Villarán niega coimas y habla de aportes de campaña.

Cabe destacar que Susana Villarán es procesada por la comisión de los presuntos delitos de asociación ilícita, colusión, lavado de activos y falsa declaración en procedimiento administrativo.

El procurador ad hoc Carlos Fernández advirtió que Susana Villarán negoció ventajas económicas a cambio de entregar proyectos.

