La Fiscalía de la Nación ha ratificado la incautación del libro “ El reconocimiento de los derechos humanos y el derecho internacional humanitari o”, coescrito por la presidenta de la República, Dina Boluarte. Esta medida surge en el marco de la investigación por presunto plagio por parte de la mandataria, pues el programa Turnitin detectó un 55% de contenido copiado sin referencias bibliográficas ni notas al pie de página.

En el auto de confirmación de incautación, se detalla que el representante del Ministerio Público reconoció la incautación de la obra, identificada con el número 342.211R y el sello de la Biblioteca Nacional del Perú.

Denuncian 55% de plagio en libro de Dina Boluarte

Una denuncia presentada a raíz de un informe de ‘Punto final’ revela que el libro coescrito por Dina Boluarte, contiene un 55% de plagio según el análisis realizado por el software Turnitin. El trabajo de 176 páginas, publicado en 2004, habría incorporado contenido de tesis, monografías y artículos académicos sin citar adecuadamente las fuentes.

Según la investigación, el libro no incluye una sección de bibliografía ni registra pie de página, sin reconocer el aporte de diversas fuentes académicas de México, Argentina y Costa Rica que estarían presentes en la obra. Además de la presidenta, otros 7 autores vinculados al Colegio de Abogados de Lima también están involucrados en el escándalo.

Dina Boluarte se defiende de las acusaciones de plagio

Ante la controversia, Dina Boluarte ha salido al frente durante una conferencia desde Palacio de Gobierno. La jefa de Estado afirmó que su participación en la elaboración del libro se limitó a “compilar las normas legales mínimas” y que la publicación no tuvo fines comerciales, sino que estaba destinada a ser consultada por abogados.

“En relación con la publicación debo precisar que fue un texto de carácter monográfico que reunió a varios abogados de entonces hace casi 20 años. Nunca tuvo la intención de ser un libro como malintencionadamente se dijo. Y prueba de ello que no se publicó, no se comercializó y no se ofreció al público”, expresó la presidente.





TE PUEDE INTERESAR