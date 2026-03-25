El Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque efectuó ayer una diligencia de exhibición e incautación de documentos en la sede de la Oficina de Administración del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, en Chiclayo, departamento de Lambayeque.

Investigan, a raíz de las denuncias en los medios, presuntos graves delitos en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga.

Las diligencias en el nosocomio de la red del Seguro Social de Salud (EsSalud) estuvieron a cargo de la fiscal Magaly Quiroz, quien investiga los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible en la concesión de un cafetín a una empresa.

Sospechas

En contrato firmado el 2 de marzo, EsSalud otorgó la concesión por tres años a la empresa Inversiones de Alimentos del Norte para un espacio de 127 metros cuadrados, a cambio de un alquiler mensual de 10 mil soles.

Sin embargo, documentos internos advierten que el hospital estaría asumiendo costos de servicios básicos como agua y electricidad, en beneficio de Inversiones de Alimentos del Norte, empresa que ha sido vinculada a Magda Sánchez Terán.

César Acuña

Se reportó que el número de contacto de la compañía estaría registrado a nombre de Gustavo Horna Novoa, el padre de la modelo Brunella Horna, quien a su vez es nuera del líder y candidato presidencial de APP, César Acuña Peralta.

Además, la dirección fiscal declarada por la empresa coincide con un inmueble donde anteriormente funcionó un negocio vinculado a Brunella Horna.

También se han señalado cuestionamientos sobre las condiciones de salubridad e higiene en el servicio brindado en la cafetería.