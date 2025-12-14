Al justificar las compras de armamentos programadas, las mayores desde las realizadas por la dictadura militar en los años 70, el premier Ernesto Álvarez reveló un dato sensible para la defensa nacional que quizá no se debió mencionar: solo está operativo un cazabombardero Mirage 2000 de los 12 comprados en los años 80.

Se trata de un solo aparato de nuestro mejor caza (descontados los Mig-29 rusos inoperativos casi todos, desactualizados, además), frente a las decenas de vazas F-16 que tiene Chile.

El premier enfatizó que la pérdida de capacidad disuasiva del Perú en el ámbito aéreo representa un riesgo estratégico que ningún país puede permitirse, con una crítica situación de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Aliado

En tanto, el canciller Hugo de Zela afirmó que la designación del Perú como aliado principal no miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de los Estados Unidos, permitirá lograr beneficios militares económicos importantes para las Fuerzas Armadas (FF.AA.) de nuestro país.

En ese sentido, indicó que el planteamiento expresado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, “es un gesto político que declara al Perú como un país confiable en temas de seguridad y defensa”.

Militares

“Ahora qué significa ser aliado extra OTAN, nos trae algunos beneficios militares económicos importantes, por ejemplo, podemos tener más facilidad para el desarrollo conjunto en proyectos de investigación, de equipamiento, de municiones, tener la posibilidad de exponer la existencia de reservas de guerra, facilidades para venta de municiones”, manifestó.