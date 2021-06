La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, realizó este jueves 17 de junio una conferencia de prensa en la que se informó del estado de los recursos de nulidad presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), así como se anunció que interpondrán el recurso de hábeas data en el proceso de segunda vuelta electoral de las Elecciones Generales 2021.

El abogado constitucionalista Domingo García Belaunde participó del evento a través de una videoconferencia, en la que explicó que se ha solicitado la información del padrón electoral a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y hasta el momento no se les ha remitido.

“Aquí se está haciendo una minuciosa revisión de los votos de la manera como se ha emitido, pero el problema es que solo se puede hacer eso en la medida y en cuando se tenga la lista de electores de mesa”, indicó.

“Ante esta violación de un principio elemental de independencia […] es que hemos pensado en un proceso constitucional o acción constitucional que se llama el hábeas data”, agregó.

El abogado constitucionalista explicó que el hábeas data “es una acción para defender la información a la cual tiene derecho el ciudadano”.

“Este Código Procesal, en su artículo 61, dice que el hábeas data protege, entre otros derechos, el acceso a la información que obre en cualquier entidad pública. Esto es un derecho fundamental el acceso a la información y la ONPE lo está negando, esto va a originar que interpongamos un proceso rápido de hábeas data”, detalló.

A su turno, Lourdes Flores Nano aseguró que ningún pedido que se está formulando se “escapa un milímetro del mandato constitucional” y afirmó que existen razones “muy poderosas” para solicitarle al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que “cumpla su tarea de asegurar que el día que dé resultados sea verdaderamente lo que ha ocurrido en cada una de las mesas donde hemos cuestionado a través de nulidades la situación existente”.

Flores Nano aseveró que uno de los “cuestionamientos más fuertes” y sólidos que tienen es la “existencia de firmas falsas”.

“No es un tema menor que en 800, 900 actas de distintas circunscripciones, no digo de todo el Perú, no digo que la ONPE o el JNE no, en un puñado de actas hay firmas falsas, no es algo irrelevante que en un proceso electoral [...] haya firmas falsas”, dijo.

El portavoz de Fuerza Popular, Miguel Torres, resaltó la necesidad que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) verifique “las firmas” de las actas electorales.

“Reniec puede y debe verificar las firmas. Se están presentando pericias de parte, se están presentando fichas en Reniec y tal como lo ha señalado Lourdes Flores Nano, incluso un Juzgado Especial está dando el ejemplo de cómo deberían comportarse todos los juzgados en el Perú, solicitando a la Reniec que le remita la información correspondiente”, manifestó.

Como otro punto a destacar, Torres refirió que en las actas en donde hubo errores al consignar la suma de los votos se requiere la lista de los electores que se empleó el día de la segunda vuelta.

“Hemos requerido esa información, sí, nos han contestado, no. Y en el escándalo total se ha escuchado el día de ayer a algunos vocales del JNE señalar que eso sería imposible, dificilísimo, requerir a la ONPE que les remita el listado de electores. Ante ello, dos acciones; primero el hábeas data, tal como lo ha señalado Domingo García Belaunde, vamos a requerir vía constitucional que se entregue a la población ese padrón, ese listado electoral”, indicó.

Enfatizó que hay 946 procesos registrados de solicitud de nulidad, lo que implica 1,119 mesas y representan más de 250 mil votos.

Finalmente, se informó que se enviará al documentación relacionada a las presuntas irregularidades a la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras organizaciones internacionales, así como a la Defensoría del Pueblo.

Cabe destacar que el exmagistrado del Tribunal Constitucional (TC) Óscar Urviola -quien ha asumido la representación de Fuerza Popular para pedir que se reciban más pedidos de nulidad de mesas de sufragio ante le Jurado Nacional de Elecciones (JNE)- descartó en días anteriores que se fuera a presentar algún recurso ante el Poder Judicial y aseguró que el JNE es la última instancia en materia electoral para atender sus reclamos. “La única autoridad competente y definitiva es el JNE”, precisó.