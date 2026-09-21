El Gobierno oficializó ayer la reasignación de 21 generales y dos tenientes generales de la Policía Nacional del Perú (PNP), entre ellos el general Víctor Revoredo, quien dejó la jefatura de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y pasó a la Dirección de Asuntos Internacionales (Dirasint).

Mediante la Resolución Suprema 234-2026-IN, a propuesta del comandante general de la Policía, teniente general Fredy López, se encargó a Víctor Revoredo, en su nuevo cargo, liderar y coordinar el intercambio y asistencia recíproca con las fuerzas del orden y agencias policiales y de seguridad de otros países.

En el marco de su función de gestionar los nexos y operativos conjuntos internacionales con entidades globales de seguridad pública, Víctor Revoredo tendrá un rol clave en el Escudo de las Américas, que lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacionales.

Nuevos

A la Dirincri llega el general Ricardo Espinoza, ex jefe de la Región Policial La Libertad.

Entre otros oficiales reasignados están los generales Manuel Vidarte (Dirección de Administración), Javier Infante (Dirección de Operaciones Especiales), Julio Becerra (Dirección de Investigación Criminalística), Olger Benavides (Jefatura de la Región Policial Callao), Marco Conde (Inspectoría General-Dirección de Inspecciones), Leiby Huamán (Dirección de Investigaciones de Lavado de Activos) y Antonio Loreño (Dirección de Seguridad del Estado).

Los tenientes generales Luis Flores pasan a la Inspectoría General y Manuel Lozada a la Comandancia General / Dirección de Operaciones Policiales.