George Forsyth se refirió al video que circula en redes de una entrevista que realizó en TV Perú días atrás. El candidato presidencial aseguró que se trata de una “guerra sucia” para dejarlo mal parado.

“¿Comenzamos con la guerra sucia? Que no te floreen o manipulen con videos editados. Comparte el video para que no se dejen engañar”, señaló Forsyth en su cuenta de Instagram.

Junto a este mensaje, el exalcalde de La Victoria publicó un video donde él mismo observa la entrevista en la que supuestamente no pudo explicar cómo “estructurar” al Estado en caso de ser electo presidente de la República.

“A ver a ver, están corriendo obviamente videos editados en internet para dejar a uno mal ¿no? Es parte de esta guerra sucia”, afirmó George Forsyth.

Según el candidato presidencial, la campaña en su contra es realizada por “políticos antiguos”, aunque no dio nombres de quién estaría detrás de esto.

“Estos políticos antiguos que no quieren que las nuevas generaciones lleguen. Y qué pena que no pongan el video completo porque creo que lo más interesante justamente es debatir las ideas, que hay ideas bastante buenas. Ahora, lo que sí queda claro es que no soy el típico florero, esos son los políticos antiguos que hablan, hablan pero nunca hacen nada. Nosotros, yo particularmente, soy más de acción”, explicó.

Mira la entrevista aquí

