Durante el debate presidencial realizado por América Televisión y Canal N, los candidatos a la presidencia de la República tuvieron la oportunidad de contestar algunas preguntas pin-pon.

A su turno, George Forsyth tuvo que contesta cuál era el curso que más detestaba en el colegio, sorprendiendo con su respuesta.

El candidato a la presidencia sorprendió al confesar que le jalaron en “deporte”. “Me jalaron en deporte aunque no me lo crean porque estaba jugando para la selección Nacional y no podía asistir a las clases”. Posteriormente contó que el curso que menos le gusta era química.

También respondió ser creyente. “Soy creyente, el Señor de los Milagros, mi santito”, contestó. Luego agregó tenerle miedo a la corrupción, que sus colores favoritos son el verde y el azul y se relaja con una “pichanguita”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Keiko Fujimori en el debate presidencial: “Me gusta el rock, pero a mi esposo le gusta el reggaeton” | OJO

Keiko Fujimori en el debate presidencial: “Me gusta el rock, pero a mi esposo le gusta el reggaeton” | OJO

TE PUEDE INTERESAR