El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 excluyó a George Forsyth como candidato presidencial de Victoria Nacional por omitir declarar empresas en su Declaración Jurada de Hoja de Vida, en el marco de las Elecciones Generales del 2021.

Según la Resolución Nro. 00520-2021-JEE-LIC1/JNE, se declaró improcedente el pedido de informe oral solicitado por el personero legal de dicha agrupación política, así como el pedido de anotación marginal en la hoja de vida del candidato.

Del mismo modo, se declaró improcedente toda la plancha presidencial de Victoria Nacional, y remitió copias certificadas de las piezas pertinentes a la Fiscalía Provincial Penal de Turno de Lima, a efectos de que proceda conforme a sus atribuciones.

Según la resolución, George Forsyth Sommer suscribió 9999 acciones de un total de 1000 acciones de la empresa GFS TEC. S.A.C, en la cual fue nombrado gerente general. Del mismo modo, el exfutbolista suscribió otras 25.000 acciones de 50.000 de la empresa FYVCON SAC, donde también fue nombrado gerente comercial.

Asimismo, se determinó que el candidato presidencial es accionista de las siguientes empresas: Los M S.A.C. (suspensión temporal), Imka Gastro SAC (suspensión temporal), Inversiones F.B.G. S.A.C. (suspensión temporal), Alianza de Inversión S.A.C. (baja de oficio), Negocios Paralelos S.A.C. (baja de oficio) y Hnos Forsyth S.A.C. (baja de oficio).

“Este colegiado estima pertinente precisar que, si bien es cierto dos de las ocho empresas en las que el candidato es tenedor de acciones, se encuentran temporalmente suspendidas a efectos tributarios, sin embargo ello no implica que necesariamente ya no sigan desarrollando actividades económicas o propias del rubro comercial al que pertenecen y por ende puedan generar renta”, señaló el JEE de Lima Centro 1.

Refirió que ello se corrobora con el Reporte de Rentas y Retenciones presentados por Victoria Nacional en su escrito de descargo, el cual revela que Forsyth percibió rentas ingresos de cuarta categoría de la empresa Inversiones F.B.G. S.A.C de junio a diciembre del 2019 por S/. 53 mil 595, pese a que se encuentra con suspensión temporal desde el 24 de febrero del 2014.

Resolución sobre George Forsyth. (Foto: JEE Lima Centro 1)

“En tal sentido, si bien las empresas mencionadas, no figuraban movimiento en registros públicos, ello no se condice ni se justifica que en el caso de la empresa INVERSIONES F.B.G. S.A.C, pague al ahora candidato la suma de S/. 53,595.00, más aún, ante los registros públicos se encuentra registrado como Gerente General, es decir, la empresa que gerencia el ahora candidato George Patrick Forsyth Sommer, aparece que no realizaba actividad comercial, pero, sin embargo el ahora candidato, sí percibía ingresos, situación que, a todas luces no hace nada más que reforzar el supuesto de omisión de información”, remarcó dicho órgano electoral.

Por ello, el JEE de Lima Centro decidió excluir a George Forsyth como candidato presidencial de Victoria Nacional para los comicios del 11 de abril. Sin embargo, la decisión puede ser apelada por Victoria Nacional.

