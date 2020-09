El alcalde de La Victoria, George Forsyth, aseguró este jueves que no ha realizado “ningún [acto de] proselitismo” porque cumple actividades como burgomaestre y no como candidato para las próximas elecciones.

[¿Usted será candidato?] Eso no se sabe, yo no he tomado esa decisión, pero definitivamente no se ha hecho ningún proselitismo. Yo soy alcalde del distrito de La Victoria", afirmó en diálogo con Latina durante una actividad municipal esta mañana.

El Comercio informó el último miércoles que un informe de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) encontró que la Municipalidad de La Victoria, a través del alcalde, George Forsyth, habría vulnerado la normativa electoral al haber difundido publicidad estatal en periodo electoral, mediante la publicación de videos e imágenes en la cuenta de Facebook de la comuna.

El documento 013-2020-RBDC señala que esto contravendría diversas disposiciones del Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad, que prohíbe a toda entidad o dependencia pública difundir publicidad estatal a partir de la fecha de convocatoria a elecciones.

Al respecto, Forsyth destacó que su gestión no “compra pauta ni publicidad” y solo comunica a la población las acciones que se realizan.

“Nosotros no estamos comprando pauta ni publicidad. Simplemente estamos comunicando lo que hacemos en el distrito. Lo que es importante recalcar es que, definitivamente, no puedo dar opiniones políticas. Mientras esté en estos eventos llevo el logo de La Victoria, mi amado distrito y eso es a lo que me dedico”, refirió el burgomaestre.

Finalmente, precisó que “por ahora” está avocado las “24 horas” a “cambiar la realidad del distrito”, por lo que -reiteró- no ha tomado aún una decisión sobre una eventual postulación a la presidencia de la República.

