El candidato presidencial George Forsyth fue entrevistado en el programa “Beto a Saber” y se refirió a la “acusación” que Jefferson Farfán hizo meses atrás en un live de Instagram con Paolo Guerrero.

“Me ca** mi compare, loco. Lo que pasa es que una vez puso su marca de ropa, yo estaba en La Molina y fue a mi jato y se llevó como dos maletas de ropa para sacar sus modelos. Oe, causa, hasta ahorita estoy que le espero, hasta ahorita no me regresa mi ropa”, contó Jefferson Farfán en esa transmisión en vivo.

En ese sentido, Beto Ortiz preguntó a George Forsyth si realmente no devolvió la ropa que Jefferson Farfán le prestó.

Entre risas, George Forsyth admitió que la “foquita” le prestó ropa, pero que tenía algunos modelos que no le gustaban, por lo que no se podría haber quedado con la ropa.

“Bien difamador mi compadre, mi hermano de menores mira cómo me difama. Qué me voy a copiar, él venía del extranjero y traía unos modelos bacanes, pero también había unas cosas más horrorosas, cómo me voy a quedar yo con la ropa”, señaló el candidato a la presidencia.

“¿Estás sugiriendo que sus gustos son pacharacos?”, preguntó Ortiz.

“No, estamos hablando hace un tiempo ya, ahora se viste elegante. Es mi hermano, desearle lo mejor”, respondió George Forsyth.

VIDEO RECOMENDADO

EsSalud: si eres afiliado inscríbete AQUÍ para acceder a vacuna contra Covid-19

Plataforma de Essalud

TE PUEDE INTERESAR