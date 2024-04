El gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, presentó una solicitud para reprogramar la cita programada por la Comisión de Fiscalización del Congreso para que explique sobre la adquisición de sus bienes personales, incluyendo un reloj marca Rolex

“He pedido una reprogramación. Estoy en actividades desde las 7 a.m. y no podía fallar a la niñez, a las autoridades que han sido citadas para el día de hoy porque estamos hablando de cinco municipios con quienes teníamos cita el día de hoy, y seguimos con la tarea. Ayer yo me encontré con el presidente de la comisión, le expliqué el tema y estuvimos de acuerdo en reprogramarla, al menos de manera verbal, y esto se está llevando de manera documentaria”, argumentó.

La Comisión de Fiscalización convocó a los gobernadores regionales de Ayacucho, Wilfredo Oscorima; de Cusco, Werner Salcedo; y de Junín, Zósimo Cárdenas, para responder sobre el caso conocido como “Rolex” en la sesión de trabajo del martes 9 de abril.

El gobernador cusqueño entregó a la Fiscalía de la Nación dos relojes que, según su declaración, son imitaciones de la marca Rolex. Afirmó que el que lució en un evento fue prestado por Oscorima, quien le “facilitó” el Rolex en ese momento.

“Me lo facilitó el gobernador de Ayacucho, Oscorima”, respondió Salcedo.

El gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas, también fue convocado por la comisión parlamentaria para informar si llevó a cabo alguna colecta para comprar algún “objeto de alta gama de origen francés para ser entregado a la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra, presidenta de la República, a cambio de ser favorecido con presupuesto público”.

La reunión comenzó alrededor de las 3:15 p.m. con la participación del gobernador ayacuchano, Wilfredo Oscorima. Se le preguntó sobre el caso Rolex y otros asuntos de interés. Sin embargo, al ser interrogado sobre la investigación abierta contra la mandataria, en la que se ha visto involucrado por regalarle tres relojes de alta gama marca Rolex, Oscorima indicó que no hablaría del tema por recomendación de su abogado.

“Con respecto a la institucionalidad del Congreso de la República y por recomendación de mi abogado, voy a abstenerme de dar esta respuesta en tanto yo me encuentro como testigo en esta investigación”, sostuvo.

La cita también contó con la participación del gobernador de Amazonas, Gilmer Wilson Horna.