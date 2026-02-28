La premier Denisse Miralles afirmó que la lucha contra la delincuencia es una “prioridad nacional” del gobierno transitorio de José Balcázar. En ese marco, ayer anunció la incorporación de seis mil policías más a los trabajos de patrullaje en las próximas semanas.

El anuncio lo hizo durante la quema de ocho toneladas de droga y precisó que los nuevos efectivos egresarán entre el 19 y 20 de marzo para sumarse inmediatamente a las labores operativas en tres frentes prioritarios: el aumento de la delincuencia, la custodia del proceso electoral del 12 de abril y la emergencia climática por el fenómeno del Niño Costero.

“La seguridad, la estabilidad y la legalidad constituyen la base sobre la cual estamos construyendo el desarrollo, la gobernabilidad y las oportunidades para todos nuestros compatriotas”, enfatizó Miralles.

El ministro del Interior, Hugo Begazo, detalló que se adelantará el egreso de los alumnos de 17 escuelas policiales, una decisión aprobada por el Consejo de Ministros.

Begazo explicó que los nuevos policías no serán trasladados masivamente a Lima. Por ejemplo, los egresados de escuelas del norte, trabajarán en esa misma región.

No más“Máquina”

El gobierno de José Balcázar también anuló el lema oficial “¡El Perú a toda máquina!”, implementado por su antecesor José Jerí. “En los próximos días, se instalará un gobierno que definirá su nueva política de gestión, considerando sus líneas prioritarias para el país”, comunicó el gobierno.

Estos anuncios se hicieron en medio de una ola de asesinatos de choferes por parte de bandas que exigen cupos.