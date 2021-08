El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, protagonizó un tenso momento con Enrique Castillo, periodista de Canal N, de quien se burló en varias ocasiones durante la entrevista en vivo en Canal N.

El Jefe del Gabinete no solo se hizo viral por la frase “Que sea la última vez que me da órdenes”, cuando Enrique Castillo le pidió que lo contacte con el presidente Pedro Castillo y con el sentenciado secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, para realizarles una entrevista.

En otro momento de la entrevista, Bellido le dijo al presentador de TV que no se haga “la vístima”, así, fonéticamente, tal como el meme.

Todo ocurrió cuando el periodista le consultó si el Ejecutivo está evaluando la continuidad de algunos ministros, como el caso del canciller Héctor Béjar, cuestionado por haber sido guerrillero en Cuba y si simpatía con el dictador Fidel Castro. Bellido evadía la pregunta una y otra vez, provocando la desesperación de Castillo.

La discusión se desarrolló así:

EC: Sobre los ministros, ¿están evaluado con el Presidente cambiar los miembros del Gabinete?

GB: Es importante escuchar porque los ministros que se tienen no son solo de Perú Libre, vienen de sectores sociales y esos sectores sociales están evaluando, y ellos pueden decir este ministro no me representa , inmediatamente se le cambia.

EC: Si no me quiere contestar, pasamos a otra pregunta...

GB: Hay que devolverle las decisiones a la población

EC: Y como va a saber qué piensa la población de cambiar a Béjar

GB: Usted cree... ¿Quién está en contra de Béjar? En contra de Béjar está la persona que usted no quiere condenar por desearle la muerte y usted no lo ha condenado

EC: Yo no puedo condenar a nadie, no soy juez

GB: ¡Hay que condenar!

EC: Está tratando de rehuir a la preguntar y está tratando de usarme a mi... es su estrategia

GB: Nooo, noooo, no se ponga en modo ‘vístima’

EC: Yo solo le estoy preguntando si evalúan sacar a Béjar del Gabinete

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Mariella Zanetti se desmaya en vivo