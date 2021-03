El candidato presidencial, Rafael López Aliaga, utilizó sus redes sociales para denunciar que viene siendo amenazado de muerte.

“Tengo una amenaza de muerte, la Policía está bien preocupada porque hay hasta francotiradores esperando, pero a mí no me importa. He tenido muchos retos en mi vida y este uno más, el más importante de todos”, indicó el líder de Renovación Popular.

Yorry Wharton, postulante al Congreso por la agrupación de Aliaga, indicó que presuntos sicarios intentaron atentar contra la vida del aspirante a la presidencia del Perú.

“Luego de recibir alerta sobre la amenaza de muerte contra Rafael López Aliaga, lo contacté. Se trató de un eventual atentado por sicarios que identificaron el lugar donde se hospedaba RLA en Iquitos Se ha redoblado la seguridad de RLA. Sabemos qué enfrentamos y pedimos estar alertas”, publicó en su red social.

“Recibimos la alerta de que sicarios en Iquitos iban a efectuar atentado en contra de RLA. Él fue inmediatamente informado de ello y se ha reforzado seguridad. El día de hoy llegó a Huánuco donde continúa la gira nacional. Gracias a todos por la preocupación”, agregó en otro tuit.

