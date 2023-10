El ex presidente Pedro Castillo, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, mientras es investigado por el presunto delito de rebelión, ha vuelto a expresar su perspectiva sobre su situación legal. Durante su más reciente audiencia de solicitud de tutela de derechos, que se realizó HOY viernes 13 de octubre, Castillo afirmó que fue víctima de “tortura” y “maltrato psicológico” al momento de su detención.

Desde su lugar de reclusión, el ex mandatario mencionó que durante su detención no solo fue amenazado, sino que también fue apuntado con armas de fuego. Insistió en que los hechos no se han visualizado adecuadamente y que no se han presentado las evidencias necesarias.

Pedro Castillo asegura que fue “torturado” tras ser detenido por golpe de Estado

“ El 7 de diciembre no solamente fui amenazado, no solo he sido apuntado con metralleta . ¿Por qué no quieren que se visualicen los hechos, que se den las evidencias? (…). Dígame si eso no es tortura, no es un maltrato psicológico para acabar con su familia y traerla a un penal donde hasta el día de hoy no tengo siquiera acceso a la luz solar un minuto ”, declaró el exmandatario.

Por otro lado, Pedro Castillo insistió en que fue destituido de manera inconstitucional y que no cometió ningún acto en flagrancia. “ He sido vacado inconstitucionalmente. No he cometido ningún acto en flagrancia. Encima de eso, hay una situación de mordaza, me dicen que no vuelva a repetir lo mismo. Yo seguiré luchando hasta donde la justicia alcancé. Sé que habrá un juez o una jueza en el Perú que… Para que dejen de decir que Castillo hizo tal y tal delito. Nunca he cometido un acto de corrupción ni he estado metido en lujos o cualquier otra cosa que haya dañado al país ”, agregó.

¿De qué se le acusa a Pedro Castillo?

La investigación que involucra a Pedro Castillo se centra en su presunto papel en el cierre del Congreso y la reorganización de entidades autónomas ocurrida el pasado 7 de diciembre del 2022. La prisión preventiva del ex presidente comenzó en diciembre de 2022 y se relaciona con su intento fallido de golpe de Estado, así como alegados actos de corrupción durante su mandato presidencial.

En agosto de 2023, el Noveno Juzgado Constitucional de Lima rechazó un nuevo recurso de habeas corpus presentado a favor de Castillo por su hermana Irma Castillo. El juzgado determinó que no se había vulnerado su derecho a la libertad individual “No se advierte que dicha orden de prisión preventiva sea desmedida a los hechos imputados, ni mucho menos que vulnere los derechos que invoca la parte accionante”.