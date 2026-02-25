Desembarcado el anunciado economista Hernando de Soto, debido a que el Gobierno cedió a presiones políticas, Denisse Miralles, quien fue titular de Economía y Finanzas del régimen del vacado exmandatario José Jerí como “cuota de poder” de APP, juró ayer el cargo de presidenta del Consejo de Ministros del gobierno de José Balcázar.

Pocas horas antes de la juramentación, Hernando de Soto aseguró a RPP que de todas maneras asumía el premierato y todo iba “viento en popa”, pero no tuvo en cuenta que Miralles era llamada a Palacio de Gobierno, donde aceptó el cargo que el autor de “El misterio del capital” creía asegurado al ser anunciado el lunes por la Presidencia de la República.

Plantado

“Se entregó una lista con nombres” para el gabinete, en la que había siete profesionales “de mi confianza” y “no volvimos a recibir respuesta”, reveló anoche respecto a la reunión que tuvo la mañana de ayer con Balcázar.

Esperó a que Balcázar lo llame, que le diga que vaya a jurar en Palacio de Gobierno, y al final se enteró por televisión de que estaba fuera y, para sus sorpresa, que Miralles era la nueva premier con un gabinete que, dijo, se le impuso al mandatario desde el Congreso que lo llevó al poder.

“Han puesto contra la pared al nuevo presidente”, indicó.

“Acuñacerronismo”

Recalcó que en el nuevo gabinete “hay varios cerronistas”, del grupo del prófugo Vladimir Cerrón, a quien calificó como “el marxista más inteligente de América Latina”, y “hay gente de APP”.

Incluso reveló que el líder de APP, César Acuña, lo estuvo llamado por teléfono.

Hernando de Soto aseveró que “estamos en un momento de incertidumbre”, en medio de “un proceso para venezonalizar al Perú”, con “este gabinete (en que) hay una suma de intereses”, mientras “el Estado se ha convertido en una vaca gorda de mil pezones”.

Gobierno

Con este gobierno y su gabinete, advirtió, “estamos entrando a un proceso electoral que es fallado”.

En tácita confirmación de una “repartija” y acuerdos político detrás, la Presidencia explicó anoche que no logró “alcanzar los consensos necesarios” para ir de la mano con el “valioso y ambicioso plan de gobierno” que presentó Hernando de Soto.

Gabinete

Más allá de ello, Miralles juró ayer como premier y luego lo hicieron los 18 ministros de su gabinete, donde solo cuatro mujeres acompañan a la premier.

Del gobierno de Jerí continúan los ministros de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela; de Trabajo y Promoción del Empleo, Oscar Fernández; de la Producción, César Quispe; de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto; de Salud, Luis Quiroz; y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes.

Nuevos

Son nuevos los ministros de Defensa, Luis Arroyo; de Economía y Finanzas, Gerardo López; del Interior, Hugo Begazo; de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez; y de Educación, Manuel Castillo.

También los ministros de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza; de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes; y de Energía y Minas, Angelo Alfaro.

Al final se juramentó a las ministras de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Hary Yzarra; del Ambiente, Nelly Paredes; de Cultura, Fátima Altabás; y de Desarrollo e Inclusión Social, Lily Vásquez.