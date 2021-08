Durante una entrevista con Milagros Leiva, Hernando de Soto dejó en claro que no está en buenos términos con Rafael López Aliaga , quien acaba de anunciar su candidatura a la alcaldía de Lima tras perder contra Pedro Castillo en las Elecciones Presidenciales 2021 .

Cuando la periodista de Willax Televisión le preguntó si también se postularía para ocupar el Palacio Municipal de Lima, el economista y político peruano afirmó que no le seguiría los pasos al líder de Renovación Popular.

“Si hay alguien a quien no voy a imitar es a ‘Porky Pig’, yo no me lanzo a la alcaldía. Yo soy candidato presidencial, ese es mi máximo deseo en política”, comentó en un inicio De Soto.

“Me da mucho gusto que Porky trate de llegar a un nivel que es competente”, añadió, dejando boquiabierta a Milagros Leiva, quien le recordó que López Aliaga le ganó en las últimas elecciones presidenciales.

López Aliaga busca sillón municipal

Empresario desea un cargo político.