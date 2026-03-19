Al ceder ante la presiones del Congreso para realizar cambios en el gabinete, lo que habría precipitado la salida de la expremier Denisse Miralles y su reemplazó por Luis Arroyo, el presidente Josó Balcázar confirmó ser “una marioneta secuestrada en Palacio por la mafia congresal”.

Así lo advirtió el exlegislador Juan Sheput, al indicar que “la crisis no es exclusiva del Ejecutivo, sino que se origina en el Congreso”.

“Había intromisión de bancadas que querían una serie de cambios, y como no lo iba a permitir la señora Miralles, pues simplemente tenía que salir”, afirmó el candidato al Senado por Todos por el Perú.

José Balcázar admitió que el Congreso “recomendó” nombrar a un nuevo premier para combatir la inseguridad ciudadana.

Títere, feliz

Sheput acotó que las bancadas están haciendo “lo que les da la gana” y que “el incompetente (Balcázar), con antecedentes de corrupción, debería renunciar, pero no lo hará” porque “está feliz como títere”.

El concepto de títere también lo usó el congresista Edwin Martínez, al precisar que Miralles trabajó “de forma adecuada y no se dejó dominar”, y por eso su salida.

Cambios bajo la lupa

A su turno, la congresista Gladys Echaíz cuestionó los cambios en el gabinete como una estrategia para obtener el voto de confianza que se iba negar a Miralles y se buscará con el premier Arroyo.

Explicó que el Ejecutivo usaría los cambios ministeriales para ampliar el plazo antes de presentarse ante el Congreso, al tener hasta 30 días tras la juramentación del gabinete del último martes.

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