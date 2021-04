El periodista Jaime Bayly analizó el plan de gobierno del candidato a de Perú Libre Pedro Castillo durante su programa “7x7″, transmitido el último domingo 18 de abril en Willax Televisión.

Durante el programa, Jaime Bayly contó que no conoce a Pedro Castillo y afirmó que “quizá es una buena persona” y tenga “buenas intenciones”, pero que tiene ideas “catastróficas” que podrían hacer mucho daño al pueblo peruano.

“Puede que sea una buena persona, seguramente lo es, puede que sea una buena persona, puede que él esté animado o movido por buenas intenciones, puede que él sueñe con una sociedad más justa, yo lo acompaño en ese sueño, pero el problema no es si es una buena persona, el problema es cuáles son sus ideas. Una buena persona con malas ideas, hace mucho daño, un líder político noble, generoso, altruista, pero que cree en ideas comunistas, totalitarias, antiliberales, va a hacer un daño terrible siendo una buena persona. Acá lo que cuenta no es si la persona es buena o es mala, si la persona es virtuosa o es defectuosa; no, no, no, yo no estoy aquí para juzgar moralmente a los candidatos, estoy para analizar las ideas y yo creo que las ideas de Pedro Castillo son muy malas, malísimas, catastróficas, mucho peores que las de la señora Fujimori”, señaló.

Asimismo, Jaime Bayly cuestionó que Pedro Castillo rechace y critique a la gente que ha logrado hacer dinero en el país:

“Castillo luego parece tener una alergia o una aversión con la gente que hace dinero ¿y cuál es el problema con la gente que hace dinero? (...) necesitamos que haya emprendedores clarividentes que sueñen con cambiar el mundo, necesitamos a la empresa privada para crear riqueza, el señor Castillo no lo entiende”.

Aunque señaló que el discurso de Pedro Castillo suena bien, Jaime Bayly aseguró que es muy peligroso: “Ese es un discurso justiciero que suena bonito pero al mismo tiempo es un discurso peligrosísimo, porque anida en ese discurso el rencor, el resentimiento contra el que tiene dinero. Y yo no tengo rencor contra los grandes millonarios de este mundo”.

“Mi gran temor es que la mayoría de los 2 millones casi 600 mil peruanos que han votado por Castillo el pasado domingo, no saben que si Castillo llega al poder, será otra Venezuela. Sueñan con que Castillo les va a mejorar la vida y yo sospecho que es al revés, que si Castillo llega al poder será como en Cuba en el año 59, será como en Venezuela en el año 98″, sentenció el periodista.

