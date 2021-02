El periodista Jaime Bayly estrenó el primer programa de “7x7″ desde Miami con una entrevista al candidato presidencial César Acuña.

Pese a la distancia, Jaime Bayly no dejó de poner en aprietos al candidato de “Alianza para el Progreso”, ya que el periodista preguntó a Acuña si había leído alguno de sus libros.

“César, tú sabes que yo soy un escritor, ¿alguna vez has leído uno de mis libros?”, preguntó. “Yo he leído tus artículos en Perú 21″, respondió César Acuña

“Realmente no”, admitió el candidato presidencial, quien explicó que él prefiere las lecturas sobre política:

“Mira, antes del 2000 mis lecturas preferidas (eran) todo lo que es temas académicos. Ya a partir del 2000 cuando yo entro a la política, he leído muchos libros, muchas revistas del tema político, más metido en el tema política”.

“El último libro que he leído ha sido un libro que hablaba de todo lo que es la política internacional”, agregó ante la insistencia de Bayly, aunque terminó diciendo que el título del libro era “Un gobierno con rostro humano, una economía de rostro humano”, lo que sería su plan de campaña.

Por esta razón, Jaime Bayly señaló que era importante que el presidente tenga algo de cultura: “También es importante que el presidente tenga una cultura, que esté familiarizado con los libros, con el arte. Tú no lees un libro hace 30 años, César”.

“Hoy necesitamos a una persona que no hable mucho, hoy necesitamos a un presidente que haga”, señaló César Acuña.

El periodista insistió y preguntó a Acuña si había leído algún libro de Mario Vargas Llosa: “Te preguntaba por libros porque tú aquí estuviste en Miami con Mario Vargas Llosa, que es un peruano ilustre (...) ¿Has leído algún libro de Vargas Llosa, ya que no has leído ningún libro mío?”.

Sin embargo, César Acuña tuvo que admitir que no había leído ninguna novela de Vargas Llosa. “Yo soy un empresario, por eso es que me invitó Vargas Llosa a ser parte de su fundación, pero no he leído ningún libro, tengo que reconocerlo”.

