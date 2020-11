Desde su programa en Miami, Estados Unidos, el periodista Jaime Bayly afirmó estar de acuerdo con la vacancia presidencial contra el expresidente Martín Vizcarra.

“Yo me alegro. Si yo fuera congresista en el Perú, y no es algo que ciertamente desee, hubiera votado a favor de destituir a Vizcarra por corrupto”, dijo Bayly al inicio de su programa.

En ese sentido, Jaime Bayly recordó que Martín Vizcarra cerró el Congreso elegido democráticamente para que luego los peruanos elijan al Congreso que lo ha vacado: “Téngase en cuenta que el señor Vizcarra cometió el gravísimo error histórico el año pasado de cerrar un Congreso legítimo, un Congreso opositor, que le resultaba una piedra en el zapato y al que no tuvo escrúpulos democráticos en guillotinar. De modo que este Congreso que ha terminado guillotinando a su vez al felón de Vizcarra, al tartufo de Vizcarra, fue el Frankenstein que parió Vizcarra por haber cerrado un Congreso que nunca debió clausurar”.





Asimismo, el periodista dijo que Martín Vizcarra podría terminar en prisión por las graves acusaciones en su contra: “Yo creo que en cosa de días o de pocas semanas, Vizcarra, siendo ya expresidente, será despojado de su libertad, no sé si le darán prisión domiciliaria como a Kuczynski, que ha sido bastante benigna la justicia peruana con el señor Kuczynski, o si lo encerrarán en la cárcel”.

Jaime Bayly también indicó que Martín Vizcarra solo fue un político que se disfrazó de decente para engañar a la población y que si no hubiera cerrado el Congreso, quizá seguiría siendo presidente: “Vizcarra ha resultado un impostor más, simuló ser un político decente y era tan solo un político indecente más. Desgraciadamente quienes votaron por el señor Kuczynski hace cuatro años, se equivocaron no una sino dos veces. Kuczynski era corrupto y Vizcarra era corrupto. Cabe preguntarse: ¿Si Vizcarra no hubiera cometido el error mayúsculo, capital de cerrar el Congreso dominado por las fuerzas de la derecha autoritaria fujimorista, sería todavía presidente del Perú? Probablemente sí, fíjense que Vizcarra cierra un Congreso que no tenía por qué cerrar, que no tenía por qué haber cerrado, luego pare o da a luz a este Congreso de corta vida, que se instala recién en marzo de este año, y este Congreso parricida ejecuta, fusila a quien le había dado vida: al golpista de Vizcarra”.

“Yo le aconsejo señor Vizcarra que se suscriba a Netflix, a Amazon Prime, a Hulu, a HBO Max, para que cuando esté en la cárcel pueda ver muchas series, muchas películas, muchos documentales”, sentenció.





