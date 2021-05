El periodista Jaime Bayly utilizó unos minutos de su programa para referirse al equipo técnico del candidato presidencial Pedro Castillo (Perú Libre). Desde Miami, el comunicador afirmó que son un montón de “oportunistas” ofreciéndose, de cara a la segunda vuelta de las Elecciones generales de Perú de 2021.

“Castillo es, obviamente, un candidato improvisado, no está preparado, no tiene un plan de gobierno. Tiene ahora un número impreciso de planes de gobiernos, no tiene un equipo técnico solvente, tiene a un número impreciso de técnicos oportunistas ofendiéndose”, manifestó en su programa.

“Nadie sabe bien si el verdadero jefe sigue siendo el ideólogo comunista y fundador de su partido, el señor Vladimir Cerrón, el hombre de La Habana en Lima”, añadió.

Recordemos que Pedro Castillo presentó a parte de los integrantes de su equipo técnico que trabajará en un eventual gobierno a su cargo, en caso de ganar la segunda vuelta de los comicios electorales, el próximo domingo 6 de junio.

Entre los integrantes de su equipo técnico mencionó a los excongresistas Juan Pari y Hernando Cevallos, además de Celeste Rosas Muñoz, Julián Palacín, Rolando Páucar, Andrés Alencastre, Anahí Durand y a su candidata a vicepresidenta, Dina Boluarte.

