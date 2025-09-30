El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga y la exburgomaestre Susana Villarán serán citados a declarar en la investigación fiscal por el supuesto homicidio del ex gerente municipal José Miguel Castro, quien apareció muerto a poco de iniciarse el juicio por el presunto pago de coimas de Odebrecht y OAS para adjudicarse concesiones.

Muerto, Castro quedó sin declarar en el juicio oral contra Villarán -su exsocia en el cobro de “aportes” a las constructoras- y su viuda reveló a la Fiscalía que el exgerente se sentía amenazado por involucrados en el caso de corrupción que enfrentaba, entre ellos López Aliaga.

Cuarto Poder indicó que la muerte sería un homicidio para silenciarlo. José Miguel Castro se alistaba para declarar en juicio.

Crimen

Según el informe pericial de necropsia médica legal 001895-2025, las características de corte son incompatibles con un suicidio, pues la herida mide 27 centímetros (cm) de longitud, con anchura máxima de 5 cm y máxima profundidad de 4.5 cm, situada entre 5 centímetros por debajo del ángulo mandibular y 10 cm por encima de la horquilla esternal.

Explicación

El criminólogo Miguel Pérez Arroyo explicó que la profundidad de 4.5 cm comprometió la arteria carótida, lo que hace prácticamente imposible que el mismo Castro se provocó el corte.

La herida en el cuello “de 27 centímetros de largo y 5 centímetros de profundidad” es “incompatible con una acción autoinfligida”, recalcó el penalista César Nakazaki.

“Eso no es un suicidio y existen todas las condiciones como para sospechar de un homicidio”, advirtió el exregidor Jorge Villena.