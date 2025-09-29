Aunque a nivel policial existe un informe preliminar que apunta a la tesis de un suicidio, el deceso de José Miguel Castro, quien fue mano derecha de la exalcaldesa Susana Villarán, seguirá bajo investigación y no se descarta aún la hipótesis de un homicidio para silenciarlo.

De momento no se descarta que se haya tratado de un asesinato. Muerte de José Miguel Castro es muy sospechosa en el caso Odebrecht, OAS y Graña y Montero.

A tal efecto, a nivel del Ministerio Público se dispuso ampliar la investigación por el caso del exgerente de la Municipalidad de Lima.

Sabía todo

José Miguel Castro, como confesó, conocía de los “aportes” (coimas para el fiscal José Domingo Pérez) que las constructoras Odebrecht, OAS y Graña y Montero otorgaron a las campañas políticas de Villarán antes de que esta amplíe sus concesiones de peajes en Lima.

El fallecido ex funcionario edil debía ser interrogado en el juicio que se sigue contra Villarán y otros encausados por diversos delitos.

Ampliación

Julio Arbizu, abogado penalista de la familia del fallecido José Miguel Castro, pidió respetar a la familia del ex gerente municipal y evitar especulaciones.

Además, en declaraciones a Epicentro TV reveló que el fiscal Richard Rojas, que investiga el deceso, amplió la investigación por ocho meses más.

“La decisión de la Fiscalía ha sido ampliar la investigación por ocho meses para que se desarrollen los actos de investigación pendientes”, informó.

Insuficiente

Arbizu consideró aún insuficiente el informe de la Dirincri que postula la hipótesis del suicidio de José Miguel Castro y reclamó buscar la verdad.

Para Villarán piden 29 años de prisión por 5 delitos, entre ellos organización criminal y colusión y lavado de activos agravados.