Un nuevo audio en el que se escucha la voz de quien sería el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Santiváñez, lo involucra en un caso de presunto delito de tráfico de influencias.

Juan Santiváñez niega que su voz sea la de los audios con el policía llamado “El Diablo”.

El caso, como otros, es materia de investigación por la Fiscalía.

Coordinación

A la voz atribuida a Santiváñez se le oye coordinar, cuando era funcionario del Ministerio del Interior, la defensa legal de Miguel Marcelo Salirrosas “El Diablo”, un expolicía recluido en el penal de Cajamarca, condenado a más de 27 años de prisión por integrar una facción de la organización criminal “Los Pulpos”.

Juan Santiváñez niega veracidad de los audios que se vienen presentando.

Fecha

En el audio, registrado el 24 de marzo de 2024, la voz atribuida a Santiváñez conversa con un familiar de “El Diablo”.

En la fecha en mención, Santiváñez se desempeñaba como jefe de gabinete de asesores en el Ministerio del Interior y lo que se oye en el audio sugiere que habría ejercido como abogado defensor cuando era funcionario público.

Pasos del caso

En el registro sonoro difundido por el programa ContraCorriente de Willax TV, la voz atribuida a Santiváñez explica a su interlocutora los pasos que se seguía en la defensa de Salirrosas.

Además, se menciona la presentación de una apelación y las gestiones para que el caso del recluso “El Diablo” llegue al pleno del Tribunal Constitucional en busca de su excarcelación.

Censura

En tanto, en el Congreso, donde mañana se verá la admisibilidad de la moción de censura contra Santiváñez, Fuerza Popular apuntaría en contra por considerar que antes debió ser interpelado.

En tanto, Francisco Rivadeneyra, exjefe de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte, acusó a Santiváñez de pasarlo al retiro por buscar a “El Monstruo”.

