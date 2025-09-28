La Comisión Permanente del Congreso debatirá y votará mañana los informes finales de las denuncias constitucionales contra el expresidente Martín Vizcarra y la expremier Betssy Chávez.

A Vizcarra lo denuncian por negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo al promover a Daniel Soria como procurador general del Estado sin cumplir los requisitos. A Chávez la acusan por infracción constitucional a raíz del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.

La cita se desarrollará de manera semipresencial desde las 3:00 p.m. en el hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional.

Caso Vizcarra

En el caso de Vizcarra, de acuerdo con la denuncia constitucional 424, presentada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública – negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, incluye a Ana Teresa Revilla Vergara, exministra de Justicia y Derechos Humanos, por los mismos hechos.

En un comunicado, el Congreso detalló que el informe final recomienda acusar a Vizcarra y Revilla por, supuestamente, haberse interesado indebidamente en forma directa en la designación de Daniel Soria Luján, como procurador general del Estado; no obstante, dicho abogado no habría cumplido con los requisitos legales para el puesto.

Caso Chávez

Respecto al caso de la exjefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez, se recomienda acusarla por la presunta infracción a los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución Política, a raíz del fallido golpe de Estado, realizado el 7 de diciembre de 2022, por el expresidente Pedro Castillo.

