“De plano rechazamos esta denuncia y todas las que pretendan decir que el sistema electoral, particularmente la Onpe, se ha confabulado para cometer fraude”, manifestó el jefe interino de dicho organismo Bernardo Pachas, tras la denuncia por organización criminal presentada en su contra y otros por un personero de Juntos por el Perú en Arequipa.

Pachas aseguró que la Onpe actuó conforme a la Constitución y la legislación vigente y negó que la institución haya participado en alguna acción para alterar los resultados de la elección presidencial.

“No se ha cometido ningún fraude ni se ha violado alguna norma”, afirmó en Exitosa.

Además, explicó que la entidad únicamente estableció protocolos de carácter operativo junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores para el traslado de las actas del extranjero al Perú. “Nosotros no hemos cambiado ninguna ley orgánica”, enfatizó, en respuesta al candidato Roberto Sánchez, quien denuncia una presunta violación a la intangibilidad de las normas.

Exdefensor también cuestiona a candidato

El ex defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez también cuestionó a Sánchez. “Existe un derecho a cuestionar y a presentar recursos. (Pero) no existe un derecho a desconocer los resultados”, dijo en RPP.

“Si usted ingresa a un proceso electoral, ingresa a esas reglas, y no puede instrumentalizar o importar normas de otros sistemas”, precisó.

La denuncia de JPP también incluye a Roberto Burneo (JNE), al canciller Carlos Pareja, el presidente José Balcázar, Keiko Fujimori, entre otros.