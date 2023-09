En la audiencia de juicio oral por el caso de las presuntas coimas en la construcción de Metro de Lima, el exjefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, reconoció ayer que entregó sumas de dinero a las campañas presidenciales de Ollanta Humala, Keiko Fujimori, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski, así como a la no revocatoria de la exalcaldesa Susana Villarán.

El empresario, quien por primera vez declaró en su calidad de colaborador eficaz en un juicio entablado por el Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía, mencionó que los aportes fueron variados desde 200 mil a 3 millones de dólares.

“Me acuerdo del monto del señor Humala, que eran 3 millones; de la señora Fujimori, que era como un millón; de la señora Villarán, tres millones. Pero los otros (PPK y García) exactamente no me acuerdo”, sostuvo en el interrogatorio que le hizo el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato.

No obstante, sobre García sí detalló las circunstancias de los aportes. “Hemos aportado a la campaña del señor García dos veces. En la primera fue de 200.000 dólares allá por el 2004 donde no salió ganador y en la segunda que sí salió ganador. No tengo en claro los montos”, dijo.

Respecto al objetivo de estas entregas de dinero, señaló que “abrían puertas para tener una relación con el partido político y los políticos”, y se convertían en “ventajas” para Odebrecht en sus procesos de licitación.

El exdirectivo de Odebrecht se conectó de forma virtual a la audiencia del Poder Judicial, dirigida por la magistrada Nayko Coronado Salazar, titular del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, gracias a una cooperación internacional con Brasil.

La sesión tuvo como propósito conocer el testimonio de Barata, quien estuvo acompañado de su abogado, Carlos Kauffmann.

