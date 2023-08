Sin pelos en la lengua. Carla García no se quedó callada y decidió utilizar sus redes sociales para referirse a las fuertes declaraciones que dio Shirley Cherres en el programa de Magaly Medina, donde afirmó haber tenido un ‘affaire’ con el expresidente Alan García.

Y es que según la exporrista del Sport Boys, dicho romance sucedió entre los años 2009 al 2011, cuando el ex Jefe de Estado tenía problemas maritales con Pilar Nores y hasta se distanciaron.

“Muchas de las personas que lo conocieron te van a decir que su corazón siempre fue blanquiazul. Yo no te voy a traer pruebas, qué lencería usé o si me tomé una foto en la cama. No lo haré porque estamos hablando de, con todo respeto, alguien maravilloso. Era un hombre maravilloso”, expresó la exmodelo.

En ese sentido, Magaly Medina puso en tela de juicio las declaraciones de Shirley, quien se mostró bastante indignada. “¿Qué quieres? ¿Que te traiga el colchón, la lencería, el hilo dental? La familia que me demande... Yo no tengo por qué mentir”, agregó bastante indignada.

No obstante, todo no quedó ahí, ya que finalizada la entrevista de Shirley Cherres en el programa de ATV, la periodista Carla García, compartió un polémico mensaje en su cuenta de Twitter. “Época de cortinones”, escribió, poniendo así en tela de juicio las palabras dichas por la exporrista.

