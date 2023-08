¡FUERTES DECLARACIONES! Un tenso se vivió la noche de ayer en el set de ‘Magaly TV La Firme’ luego de que Shirley Cherre revelara que el expresidente con quien habría tenido una aventura habría sido Alan García Pérez, pero la ex porrista de Sport Boys no pudo mostrar alguna prueba que respalde sus declaraciones lo que habría incomodado a la ‘Urraca’, quien lo considero una falta de respeto a la familia del ex político peruano.

Como se recuerda, la ahora modelo de onlyfans hizo fuertes revelaciones en una reciente entrevista en el podcast ‘Café con la Chevez’, una de ellas fue que habría tenido una “aventura” con un expresidente y que incluso habría desfilado con la banda presidencial usando solo un hilo dental. Sin embargo, en ese momento no mencionó de quien se trataría y terminó revelándolo en el programa de Magaly.

Shirley Cherres revela que estuvo con Alan García

La ex pareja de Angobaldo sorprendió a la conductora de espectáculos al afirmar orgullosamente que mantuvo un ‘affaire’ con el expresidente Alan García en el 2009. Sin embargo, sus declaraciones despertaron la incredulidad en Magaly, quien le pidió tener cuidado y le exigió pruebas, pues habla de una persona fallecida.

“ No es Alejandro Toledo. No dije ahí la noticia completa porque solamente era soltar algo, pero no todo. Mejor vengo donde Magaly frente a frente y te cuento. Yo conocí a mi ‘míster president’, como siempre se lo decía, fue Alan García. Fue en el 2009, 2010 y un poquito más ”, confesó la modelo.

Magaly Medina insistió en que Shirley Cherres demuestre con alguna prueba sus afirmaciones. “ Pero es bien fácil decir no fue Toledo, no fue Vizcarra, no, Castillo. Pero dime una cosa, tú estás hablando de alguien que está muerto y de alguien que no te puede venir a refutar, alguien que no puede defenderse, entonces, es bien fácil, al muerto le tiramos todo, ¿tú cómo lo pruebas? Pruébame cómo eran esos encuentros ”, acotó.

Shirley Cherres comenzó a comentar algunas generalidades y aseguró que personas cercanas a Alan García aparentemente la conocerían. “ Muchas personas que lo rodearon a Alan García me conocen a mí, es más, muchos de mis abogados fueron apristas en muchos momentos de que yo tuve momentos legales ”, respondió Shirley.

EN otro momento de la entrevista y ante la falta pruebas Magaly Medina se mostró incómoda y prefirió terminar la entrevista con la rubia. “ De verdad, yo no puedo seguir con esta entrevista porque a mí me parece que, si tú vas a hablar de algo así, que no es juego, tendrías que por lo menos tener algo que soporte esa versión, yo creo que es lo mínimo que le debemos a la familia del expresidente García ”, sentenció. “ Te estoy pidiendo que me lo pruebes. Una sola prueba y te creo, Shirley Cherres, creo que tiene que haber un poco de respeto ”, agregó la periodista notablemente fastidiada.

¿Cómo conoció Shirley Cherres a Alan García ?

Según Shirley Cherres ella habría logrado tener contacto con Alan García porque sería cercana a la personas cercanas al poder político. “ Soy sobrina del fallecido Vladimir Paz de la Barra, mi mamá es Paz de la Barra, entonces, por ende, siempre nos juntábamos. (...) Yo fui subjefe del departamento de notificaciones judiciales del Palacio de Justicia por el Colegio de Abogados de Lima, en el 2006, yo también tengo una vida ”, aclaró la modelo a Magaly Medina.





