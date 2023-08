Gustavo Salcedo, el esposo de Maju Mantilla ha estado en boca de todos luego de que fuera captado junto a una joven por las cámaras de Magaly Medina. Sin embargo, el deportista rompió su silencio y se refirió sobre el supuesto ampay de la ‘Urraca’.

El esposo de la ex Miss Mundo aclaró que Mariana de la Vega, la misteriosa joven con la que fue visto, sería una amiga con quien comparte la pasión por el deporte y también sería la expareja de un amigo suyo e incluso fue invitada a su boda con Maju Mantilla.

Gustavo Salcedo sobre supuesto ampay: “No iría al Westin”

Para sorpresa de todos, Gustavo Salcedo alista un viaje familiar junto a su esposa e hijos para pasar el fin de semana, y precisamente en ese momento fue abordado por las cámaras del programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’ a quienes aseguró que sí quisiera tener una aventura no iría al Westin.

“ Maju está al tanto del tema, si quisiera hacer algo escondidas no me voy a ir al Westin, hay todo tipo de cámaras de seguridad y totalmente vistoso; no hay absolutamente nada que ocultar y los temas de familia se resuelven en familia ”, sentenció el deportista.

Gustavo Salcedo indica que ‘ampay’ está fuera de contexto

Asimismo, Gustavo Salcedo reiteró que el ampay fue malinterpretado y que Mariana de la Vega es solo una amiga e indicó que las imágenes mostradas en el programa de Magaly Medina habrían estado fuera de contexto.

“ A ese gimnasio voy hace 5 años, soy un deportista, Mariana es una amiga que no tiene nada que ver en esta historia (…) La verdad es que pusieron las cosas en un contexto equivocado (…) Ese día estaba de vacaciones, Maju está al tanto del tema (…) Estamos yendo de viaje de fin de semana ”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR