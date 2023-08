¿Indirecta? Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, se encuentra en el ojo público, luego que fuera ampayado por las cámaras del programa de “Magaly TV, la firme”, ingresando a un lujoso hotel con la joven Mariana de la Vega.

Y es que en medio de este escándalo, la joven implicada habría tomado, no solo la radical decisión de privatizar su cuenta oficial de Instagram, sino también crear bastante polémica a raíz de un particular post que realizó.

Esta vez, la modelo y también deportista habría compartido una imagen reflexiva mediante sus historias, donde se refiere al ambiente “tóxico” que se vive dentro de la sociedad.

“El mediocre no tiene voz, es un eco... El infierno de los vivos no es algo que será; hay uno, es aquel que existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos”, se comienza leyendo en la imagen.

“Hay dos formas de no sufrirlo: la primera es fácil, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención, porque es buscar y saber reconocer quién y qué, no es infierno ”, agregó Mariana. ¿Será un mensaje para el esposo de Maju Mantilla?

TE PUEDE INTERESAR