Gustavo Salcedo, el esposo de Maju Mantilla, decidió romper su silencio y declaró para las cámaras de “Amor y Fuego”, luego de ser el protagonista de un ampay que difundió el programa de Magaly Medina, donde se le ve ingresando a un exclusivo hotel junto a una joven de nombre, Mariana de la Vega.

“Paren todo porque Maju no ha hablado sobre las imágenes que difundió ayer el show de la Magaly, pero su esposo sí va hablar y lo va hacer aquí en nuestro show, declaraciones exclusivas de Gustavo Salcedo, que cuenta toda su verdad para nuestas cámaras” , dijo Rodrigo González al inicio de su programa.

“Solo puedo decir que a ese gimnasio voy a hace más de 5 años. Es una amiga que no tiene nada que ver en esta historia. Hay cámaras si quieren entrar. Estaba de vacaciones, fui un poco más tarde, Maju estaba al tanto del tema. Si quiero hacer algo a escondidas, no voy al Wenstin que es bien publico. No tengo nada que ocultar”, comenzó diciendo el deportista para las cámaras de Amor y Fuego.

En ese sentido, Gustavo Salcedo señaló que, por respeto a sus hijos y su familia en general, no dará más declaraciones al respecto, negando así, tajantemente, que le fue infiel a Maju Mantilla.

“Poner las cosas fuera de contexto no es lo que corresponde. Con toda transparencia, ir al gimnasio del hotel, voy hace años. He ido con muchos amigos, amigas, simplemente a hacer deporte”, finalizó diciendo.

