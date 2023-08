El esposo de Maju Mantilla, Gustavo Salcedo, decidió declarar en exclusiva para las cámaras de “Amor y Fuego”, donde negó tajantemente haberle sido infiel a la conductora de “Arriba mi gente”, luego de emitido el ampay donde se le ve ingresando al hotel Westin con una joven modelo.

“No voy a dar más declaraciones. Solo puedo decir que a ese gym voy a hace más de 5 años. Hay camaras si quieren entrar. Estaba de vacaciones, fui y Maju estaba al tanto del tema ”, comenzó diciendo para Willax TV.

Sobre su relación y cercanía con Mariana de la Vega, el deportista nacional señaló que se trataría de una amiga, que incluso fue pareja de un amigo cercano a su entorno.

“Es una amiga que no tiene nada que ver en esta historia. Si quiero hacer algo a escondidas, no voy al Westin que es bien público (...) Mariana ha estado en mi matrimonio, es la ex de un amigo mío, no hay absolutamente nada, solo amistad con ella”, enfatizó.

