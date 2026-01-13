Al estilo de Pedro Castillo y Dina Boluarte, en forma clandestina, fuera de agenda, el presidente José Jerí salió de Palacio de Gobierno para una cita, en su caso con un empresario chino, según él para “coordinar” una actividad cultural.

Punto Final mostró que el 26 de diciembre, en el auto oficial EGK 267, llegó a un chifa de la cuadra 19 de la avenida San Luis (San Borja), encapuchado y con un morral que no dijo qué sacó tras estar entre las 10:18 y 11:55 de la noche.

Se reunió con Zhihua Yang, según él, para “cenar” y coordinar actividades del Día de la Amistad Perú-China, del 1 de febrero. Jerí dijo no conocer a Nicanor Boluarte, hermano de Dina Boluarte y amigo del empresario chino.

José Jerí no fue a Sarratea, sino a un chifa también para “comer”, como decía Pedro Castillo.

Igualitos

El exlegislador Juan Sheput alertó que Jerí “al igual que Pedro Castillo en la casa de Sarratea o Dina Boluarte en los condominios de Asia, hace visitas clandestinas”.

“Se reúne con un empresario chino amigo de nada más y nada menos que del investigable Nicanor Boluarte. Otro dato: Jerí fue con un morral. Sí, con un morral. Me recuerda las bolsas que entraban a Sarratea. No sé, porque todo esto trae a mi mente el viejo aforismo: ‘aunque le quemen el pico”, indicó.

Congreso

El congresista Jaime Quito anunció que solicitará una sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización para esclarecer el tenor de la reunión clandestina de Jerí con el empresario chino vinculado a Nicanor Boluarte.

En tanto, Somos Perú, partido de Jerí, puso a parientes de dirigentes y alcaldes en puestos clave de su lista de diputados por Lima.