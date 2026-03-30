El candidato presidencial por Juntos por el Perú (JPP), Roberto Sánchez, debería estar tras las rejas, igual que el exmandatario Pedro Castillo, quien a raíz de su frustrado golpe cumple una condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión.

Así lo enfatizó Juan Sheput, candidato al Senado Nacional por País Para Todos, al considerar que el aspirante presidencial que toma la posta de Castillo busca manipular al electorado.

A la reja

“Si alguien debe estar preso al igual que Pedro Castillo ese es Roberto Sánchez. Cuando cayó Castillo (por su frustrado golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022) se escondió y ya antes no tuvo la entereza de votar en contra de la vacancia, se abstuvo. Ahora, utiliza el sombrero de su mentor para manipular a la gente”, enfatizó.

Sheput señaló que a Roberto Sánchez lo estaría financiando la minería ilegal, a la luz de los millonarios recursos que se utilizan en la campaña de Juntos por el Perú.

Sombrero

Por su parte, a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el expresidente Pedro Castillo ratificó que le entregó su sombrero a Roberto Sánchez, su exministro, para que lo represente en la “ruta castillista rumbo a Palacio de Gobierno”.

“Roberto, gracias por cuidar mi sombrero. Saluda y de mi parte abraza a nuestro querido pueblo. Hazles saber que pronto estaré con ellos”, indicó el reo en la Diroes.

Con Roberto Sánchez “estamos ante un ‘sombrero luminoso 2.0”, alertó el comandante PNP (r) José Luis Gil, exmiembro del Gein.