La periodista Juliana Oxenford cuestionó la defensa del presidente Martín Vizcarra sobre los audios que lo involucran en el caso “Richard Swing”.

“Esa no es una respuesta que verdaderamente satisface creo yo, ¿o a ustedes sí? A mí personalmente no porque el presidente mintió”, dijo Juliana Oxenford en su programa.

Para la periodista, está claro que "el presidente con sus asesores lo que busca es manipular la información que consta en el acta que existe en Palacio de Gobierno donde se determinan los nombres y los documentos de identidad de aquellas personas que ingresan”.

Asimismo, Juliana Oxenford cuestionó que Martín Vizcarra no haya revelado antes el contenido de los audios si, según él, ya sabía que iban a salir: “Ahora que sale con que ‘sí, yo ya sabía que esos audios existían y que iban a ser utilizados por las mafias en el Congreso para intentar hacerme daño’. ¿Por qué entonces no se adelantó e hizo una conferencia de prensa ayer o antes de ayer diciendo ‘quiero contarles que próximamente va a salir este material y ante esta situación yo quiero responder esto y aquello’. ¡No lo hizo, no lo hizo! Entonces él puede decir que es una persona intachable, él puede decir que es una persona que está siendo víctima de un juego sucio de un Congreso que hace rato quiere gobernar y traerse abajo a este Gobierno y no dudo que sea así porque el Congreso es una mafia, lo sabemos también, pero eso no quiere decir que porque el Congreso sea malo, el presidente de la República está haciendo las cosas bien y no haya mentido. ¡No, de ninguna manera!”.

“Eso no quiere decir que Martín Vizcarra sea la victima, el presidente de la República, que hoy ha pretendido ser hasta hace tres minutos que terminó su Mensaje a la Nación. En ningún momento pidió perdón”, agregó.

Juliana Oxenford también criticó que Vizcarra no haya hecho un mea culpa: “¿Y dónde está el mea culpa, señor presidente, con todo respeto, dónde está el mea culpa?”.

