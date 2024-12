Los días de Julio Demartini como ministro de Inclusión Social (Midis) parecen estar contados. Ayer se presentó una moción de censura en su contra con al menos 39 firmas de congresistas de diversas bancadas, aunque sin los de Fuerza Popular (FP) y Perú Libre (PL).

“Tenemos ocho (firmas) de más”, dijo el parlamentario Jaime Quito sobre las rúbricas reunidas en el documento. “Está a un paso fuera del Ministerio (...) pediría que de una vez renuncie y evite este trámite”, añadió el representante de la Bancada Socialista, pues afirmó que algunas bancadas confirmaron que estudiarán su postura frente a la moción presentada.

Efectivamente, la congresista Patricia Juárez (FP) cuestionó a Julio Demartini por presentar el programa Wasi Mikuna que reemplaza a Qali Warma a última hora. “Si es

Las firmas

“Ya tenemos de 7 a 10 firmas más de lo que pide el reglamento (33). Están Podemos, Bancada Socialista, Bloque Democrático Popular, Honor y Democracia, Bloque Magisterial, Juntos por el Perú, no agrupados”, indicó Quito.Respecto de Fuerza Popular, indicó que esta bancada no está respaldando a Demartini, lo cual consideró “un anuncio de que este ministro no va más”.

“Nuestros niños merecen respeto y no carne de caballo en sus alimentos. ¡Basta de impunidad!”, escribió el congresista Guido Bellido en la red social X.

Para que la moción sea aprobada se requiere 66 votos, según el reglamento del Legislativo.

César Acuña, líder de APP, se mostró en contra de censuras y vacancias, en clara defensa de Demartini y la presidenta Dina Boluarte.