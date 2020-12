El candidato presidencial Julio Guzmán presentó este jueves a los invitados del Partido Morado para su lista de candidatos al Congreso de la República por Lima.

En diálogo con Sol TV desde Huarochirí, Guzmán aseguró que han convocado a personalidades especialistas en diversos temas específico dispuestos a “hacer cosas por el país y que no esté obstaculizando”.

“La idea es que no solo podamos llegar al Ejecutivo si ustedes nos dan la confianza, sino también que podamos llegar al Congreso con un grupo de personas que realmente quiere hacer cosas por el país y que no esté obstaculizando, que no esté vacando a la gente, que no esté tratando de hacer lo que le de la gana”, señaló.

“El Partido Morado ha hecho un tremendo esfuerzo en traer invitados que tengan ese nivel”, añadió.

El líder del Partido Morado anunció a Edgar Saenz, presidente de la asociación de emolienteros del Perú; Edward Málaga Trillo, científico y neurobiólogo; Liliana Muguerza, abogada constitucionalista; Patricia Gamarra, psicóloga y especialista en salud mental; Susana Chávez, directora ejecutiva de Promsex; y Gabriela Salvador, activista LGTBQ y ex candidata al Congreso por el Frente Amplio.

En otro momento, Guzmán se refirió al retraso en la adquisición de vacunas contra el COVID-19 y aseguró que “los únicos responsables” de la demora en las negociaciones “son los golpistas del Congreso”.

“Si el país tiene inestabilidad política, si el Congreso está llamando a los ministros para interpelarlos y pone una serie de trabas para que el Ejecutivo puede operar lo que sucede es lo obvio, el proceso se va a retrasar”, manifestó.

