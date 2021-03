El candidato presidencial Julio Guzmán fue el invitado del “7X7″ de Jaime Bayly este domingo 28 de marzo en Willax Televisión. En los primeros minutos de la entrevista, el periodista le recordó los ataques que hizo al canal.

“Dijiste que este canal, Willax, te parecía una fábrica de mentir”, dijo Jaime Bayly. Esto dio paso para que Julio Guzmán se rectifique con el periodista, aunque afirmó que sigue pensando lo mismo con otros programas.

“Sigo pensando eso de varios de sus programas, Jaime, porque si me tendría que rectificar, tendría que rectificarme contigo y la verdad es que, como repito, estoy acá por ti, por tu prestigio, por tu trayectoria, por tu seriedad”, dijo Julio Guzmán.

“Si me tengo que rectificar sobre hablar de todo un canal, lo haré”, insistió Julio Guzmán, pero aseguró que se refería al programa de Beto Ortiz y contó que este periodista no lo ha invitado a su programa.

Pero Bayly también reclamó a Julio Guzmán por atacar al dueño de Willax Televisión y dijo temer por la libertad de expresión en un eventual gobierno del candidato del Partido Morado: “Dijiste que el dueño de este canal tenía un pasado montesinista”.

“No es una situación fácil, es una situación compleja (...) hay exabruptos que toda persona tiene y hay que reconocerlos, como ahora que he reconocido que no todos los programas de Willax son así, pero donde sí me ratifico es que el programa de Beto Ortiz efectivamente lanza mentiras y difama a la gente sin ninguna evidencia (...) Ese episodio para mí está cerrado y si tengo que rectificar, lo haré”, concluyó Julio Guzmán.

