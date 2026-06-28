Dentro de las proyecciones, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dio un paso más hacia su proclamación como jefa de Estado electa cuando ayer el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 proclamó los resultados de su jurisdicción con una gran ventaja a su favor.

Según los resultados de la tal jurisdicción de cómputo de la segunda vuelta presidencial, del 7 de junio, Fuerza Popular obtuvo 261,325 votos, equivalentes al 63.35 % del total; mientras que Juntos por el Perú, que postula a Roberto Sánchez, logró 125,127 votos, es decir el 30.33 %.

El jurista José Villalobos advirtió que los pedidos de Roberto Sánchez para anular la votación del extranjero carecen de pruebas.

Votación

“Total de votos válidos, 386,452. Total de votos nulos, 24,325. Total de votos en blanco, 1673. Total de votos emitidos, 412,450 votos. Total de electores hábiles, 534,388. Total de ciudadanos que votaron 412,450”, señaló la relatora del organismo electoral en audiencia pública.

La proclamación se efectuó durante audiencia pública en la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Resultados

Tras la firma del acta de proclamación, el órgano electoral remitió los resultados parciales al JNE para su consolidación en los resultados generales de la segunda vuelta presidencial.

El JNE confirmó que faltaba que 20 jurados electorales especiales proclamen sus resultados, que se irán sumando hasta el total.

Para el viernes 3 de julio se tiene previsto proclamar al ganador y el miércoles 15 se entregará las credenciales, se prevé a Keiko Fujimori.