“Más allá de la alegría de este resultado, no vamos a esperar un minuto más, porque estamos aquí para resolver los problemas del país y empezar a tomar decisiones”, afirmó ayer la presidenta electa Keiko Fujimori, minutos después de ser proclamada como la nueva gobernante del Perú para el periodo 2026-2031.

“Hoy cerramos la etapa electoral y, si bien la asunción del mando es el 28 de julio, todo el equipo se concentrará en el proceso de transferencia”, afirmó al poner en marcha la Oficina de la Presidenta Electa".

“La misión será ordenar el proceso de transición para que, cuando asumamos el gobierno, sepamos con claridad dónde actuar primero, cuáles son las prioridades y cómo responder con rapidez y responsabilidad”, indicó.

Marco Vinelli asumirá la jefatura del equipo encargado de la transferencia de gobierno y Miguel Torres es el representante de la plancha presidencial.

Promete diálogo

“Que este acto simbolice no solo la culminación de un proceso electoral, sino también el inicio de una etapa de diálogo, estabilidad y compromiso con Perú”, fue el mensaje del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, tras la proclamación.

“Todos los votos importan por igual... todos poseen exactamente el mismo valor democrático y el mismo respaldo constitucional”, expresó en clara respuesta a Juntos por el Perú, que cuestiona el voto de los peruanos en el extranjero.