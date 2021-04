La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, le respondió al expresidente de Bolivia Evo Morales, quien manifestó su apoyo al candidato presidencial de Pedro Castillo, de Perú Libre, y le pidió que “no se meta” en la campaña electoral del Perú.

Fujimori Higuchi indicó que el “tipo de ideologías” que propone el expresidente de Bolivia busca “destruir, generar división y traer pobreza en nuestro país”.

“Yo le quiero decir bien claramente al señor Evo Morales, usted no se meta en mi país, no se meta en el Perú, fuera del Perú Evo Morales. Nosotros los peruanos no vamos a aceptar su ideología del socialismo del siglo XX”, sostuvo en declaraciones a la prensa desde el distrito del Rímac.

“Le decimos fuera al comunismo, le decimos fuera [Nicolás] Maduro, le decimos fuera a Lula y a este tipo de ideologías que lo que busca es destruir, generar división y traer pobreza en nuestro país”, señaló.

Más temprano, el expresidente de Bolivia Evo Morales se pronunció, en su cuenta oficial de Twitter, sobre el candidato presidencial Pedro Castillo y afirmó que el representante de Perú Libre “tiene un programa similar al nuestro”.

“Saludamos y expresamos respeto y admiración a Pedro Castillo de Perú que tiene un programa similar al nuestro: revolución democrática y cultural pacífica, defendiendo recursos naturales e impulsando una Asamblea Constituyente, en beneficio del pueblo para que haya justicia social”, escribió Morales.

En otro momento, la lideresa de Fuerza Popular reveló que ha sostenido reuniones “con varios de los candidatos presidenciales”, pero no reveló con quienes puesto que se ha “decidido mantener en reserva cada una de estas reuniones”. Detalló que su agrupación busca “ampliar” su plan de Gobierno y reiteró que no realizarán “alianzas con los partidos políticos”.

“He conversado y me he reunido con varios de los candidatos presidenciales, pero hemos decidido mantener en reserva cada una de estas reuniones, porque lo que nosotros buscamos desde Fuerza Popular es ampliar nuestra propuesta, nuestro plan de Gobierno y buscar coincidencias”, manifestó.

“No haremos alianzas partidarias, no haremos alianzas con los partidos políticos, pero sí buscamos que además los voceros y los grupos técnicos de nuestro partido puedan complementarse a lo largo de estas semanas”, añadió.

Finalmente, Keiko Fujimori dijo esperar “que mañana o pasado mañana” pueda recibir una respuesta del Poder Judicial a su pedido para viajar al interior del país en el marco de la segunda vuelta electoral.

“Van pasando los días y aún no hay una respuesta del Poder Judicial. Me imagino que mañana o pasado mañana podamos tener una respuesta y retomar nuestros viajes al interior del país que es fundamental para cualquier campaña presidencial”, indicó.