Desde Bolivia, el diputado Rolando Cuéllar defendió al expresidente de la República Evo Morales luego de que Keiko Fujimori le pidiera que no se meta en las Elecciones Generales 2021.

El diputado sacó cara por el jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) y dijo que Keiko Fujimori debería postular un cargo público en Japón y no en Perú.

“Le quiero decir al señor Evo Morales, ustedes no se meta en mi país. No se meta en el Perú, fuera del Perú”, indicó Fujimori.

Al respecto, el diputado boliviano respondió: “La señora Keiko no sé a qué país se refiere, no tiene moral, ella es de Japón. Debería ser candidata al país soberano de Japón. ¿Qué hace una candidata extranjera por el país soberano hermano de Perú?. Creo que ella es la menos indicada para cuestionar. Debería ir de candidata por presidente al Japón y no por Perú”.

Por otro lado, Rolando Cuéllar pidió al pueblo peruano “que abra los ojos” y no vote por Keiko Fujimori. “Esa señora ya fue presidenta, senadora y no hizo nada por Perú, sigue la pobreza y miseria. Creo que ella es un lobo disfrazado de oveja”.

Agregó que Evo Morales puede opinar porque “Es una libertad de expresión. Cualquier persona puede opinar políticamente sobre la coyuntura de un país. La señora Keiko está teniendo miedo. El candidato de la izquierda está arriba”.

