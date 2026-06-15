Cuando continúa la contabilización de actas electorales, aunque con una cómoda ventaja a su favor que hora a hora se amplía, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, viajó fuera del país y señaló que se mantendrá en contacto con sus personeros que velan por sus votos.

Informó que se ausenta fuera del país por unos días, por razones familiares, aunque ocultó cuál es el destino de su viaje junto a su hija mayor, Kyara Villanella.

¿Promesa?

“Antes de la elección, le hice una promesa a Kyara: estar a su lado en su primer viaje al inicio de esta nueva etapa de su vida. Ha llegado el momento de cumplir esa promesa”, escribió en X.

Recalcó que “se trata de un viaje estrictamente familiar, por lo que estaré fuera del país solo por unos días”.

Mientras el proceso electoral continúa con la revisión de los casos de actas observadas e impugnadas, primero ante los jurados electorales especiales (JEE) y luego en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la lideresa fujimorista confirmó que estará al tanto de lo que suceda.

Personeros

“Me mantendré en comunicación permanente con el comando nacional de personeros”, manifestó.

Ayer, al 98.593 % de actas contabilizadas (91,461 de 92,776), la Onpe tenía a Keiko Fujimori con 50.051% (9′075,116 votos) y al candidato de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, con 49.949 % (9′056,638). La diferencia era de 18,478 votos.

Plan fujimorista

En la línea de su lideresa, el jefe del Plan de Gobierno de Fuerza Popular, Marco Vinelli, desestimó el reconteo de votos que plantea Juntos por el Perú.

“El talante democrático se ve cuando uno respeta las normas electorales. Ningún partido puede venir a tratar de imponer que se haga alguna acción, sino que lo que hay que hacer en este momento es mantener la calma, la prudencia y dejar que los órganos electorales como la Onpe y el Jurado terminen de contabilizar los votos”, dijo en RPP.

Aseveró que si Juntos por el Perú no respeta las leyes, al exigir un reconteo sin causales válidas, “es un tema de ellos”.

“No hay vuelta atrás, Keiko presidenta!!!”, tuiteó ayer la senadora nacional electa Martha Chávez, quien vuelve al Parlamento.