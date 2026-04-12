Como primera actividad en esta jornada electoral, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, visitó la las tumbas de sus padres, Alberto Fujimori y Susana Higuchi, junto a sus hijas, Kyara y Kaori.

Durante sus declaraciones a la prensa, sostuvo que su padre le pidió continuar con su carrera política.

Luego de ello, Fujimori se dirigió a su tradicional desayuno electoral. Estuvieron presentes sus hijas y miembros del partido. El gran ausente fue su hermano, Kenji Fujimori.

Durante este momento se animó a bromear con la cantidad de desayunos electorales que ha tenido en los diversos procesos electorales en los que ha participado.

Su hermana contó sus participaciones en el 2011, 2016 y 2021. “Si lo multiplicamos con segundas vuelta son más”, dijo la candidata.