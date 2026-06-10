Nadie puede afirmar a ciencia cierta quién será elegido como jefe de Estado para el período 2026-2031, porque la pugna entre los candidatos presidenciales de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, es voto a voto en la medida que avanza el registro de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe).

Anoche, al cierre de esta edición, al 96.412 % de actas contabilizadas (89,438 de 92,776), la Onpe mantenía primero a Sánchez con 50.116 % (8′949,555 votos) y segunda a Fujimori con 49.884 % (8′908,141 votos).

La escasa ventaja, de 41,414 votos, mantenía la duda sobre un proyectado ganador, sobre todo porque del total de 2543 actas del extranjero, ayer solo se habían contabilizado 875 (34.408 % del total).

Mesas de Japón

Estados Unidos, con la mayor comunidad de peruanos votantes en el exterior y anoche al 53.004 % de actas contabilizadas (397 de 749) tenía a Fujimori con 25,761 votos y a Sánchez con 7379 votos.

Ninguna de las 81 mesas de Japón, donde Fujimori habría vencido, había sido registrada hasta ayer.

Juntos por el Perú

“Nosotros confiamos en lo que técnicamente muestra solidez. (...) Hacemos una exhortación al pueblo peruano a confiar en la solidez de estos estudios. Vamos a respetar los resultados del proceso electoral y estamos aguardando el fin de la contabilización”, declaró el secretario general de JP, Ernesto Zunini.

Fuerza Popular

A su turno, el jefe de personeros de Fuerza Popular, Luis Dyer, afirmó que los únicos resultados válidos son los que emita la Onpe y, al insistir en que aún falta procesar votos que podrían influir en el resultado final, pidió tranquilidad y esperar la revisión de las actas observadas donde hay “un gran bolsón de votos”.

Actas

Del total de 1544 actas dirigidas a los jurados electorales especiales al estar observadas o impugnadas, 915 son de Lima, donde Fujimori ha sacado ventaja y falta que sean ingresadas al sistema luego de ser vistas en los jurados electorales especiales y al final por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Keiko habla

En esa línea, Keiko Fujimori reveló que espera conteo del voto exterior y resolución de actas observadas, por lo que, consideró, sería prematuro declarar a un ganador en este momento.

“De acuerdo con el análisis que ha hecho Lucho (Luis) Dyer y que hemos visto también de algunas personas que manejan las estadísticas, hay muchas esperanzas, sobre todo en el voto extranjero y en las actas observadas, porque la gran mayoría de estas actas son de la capital, donde tenemos un mayor respaldo”, enfatizó.

Informes

Por otro lado, el presentar su tercer informe electoral, la Asociación Civil Transparencia destacó el cumplimiento de plazos y la “optimización logística” del JNE, del que dijo que, frente a los cuestionamientos por el tiempo tomado para oficializar los resultados de la primera vuelta, se mantuvo dentro del promedio histórico.

José Naupari, coordinador del equipo de observación de Transparencia, reconoció que el JNE enfrentó un escenario jurídico sumamente complejo debido a las fechas inamovibles del calendario electoral y saludó las mejoras implementadas para garantizar el acceso a la información ciudadana.

Unión Europea y OEA

En tanto, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) anunció que presentará “un informe final en agosto” sobre segunda vuelta presidencial.

Su jefa, Annalisa Corrado, exhortó a actores políticos y ciudadanía a esperar con paciencia resultados finales de segunda vuelta, mientras que el equipo europeo continuará observando las etapas finales del proceso electoral peruano.

Por voz del jefe de su delegación, Víctor Rico, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) pidió a la ciudadanía y a las organizaciones políticas esperar con “tranquilidad y paciencia” los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial.